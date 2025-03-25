На Івано-Франківщині засудили жителя Херсонщини, який організовував проведення псевдореферендуму

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав мешканця Херсонщини винним у колабораціонізмі. Його засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 10 років, із конфіскацією майна.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

“Доведено, що чоловік брав участь у проведенні так званого “референдуму” щодо приєднання Херсонщини до рф. У вересні 2022 року він прийняв пропозицію “голови дільничої виборчої комісії в селі Новомиколаївка” щодо участі в організації та проведенні незаконного референдуму та став членом виборчої комісії”, – йдеться у дописі.

У супроводі військових рф він разом із дружиною 25 вересня 2022 року проводили обхід місцевих жителів та роздавали їм бюлетені для проведення незаконного голосування. Після цього передавали використані бюлетені так званій “голові виборчої комісії” для подальшого підрахунку та оголошення результатів псевдореферендуму.

В судовому засідання чоловік свою провину не визнав, але вона повністю доведено стороною обвинувачення та зібраними доказами.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.