“Добудови не буде”: новий власник “Космосу” планує зберегти кінотеатр. ВІДЕО

Будівлю кінотеатру «Космос» в Івано-Франківську викупив підприємець Костянтин Бородайко. Власник планує реконструювати будівлю та зберегти кінотеатр. Про це Костянтин Бородайко розповів КУРСу.
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Згідно з угодою, будівлю кінотеатру попередні власники мають передати Бородайкові протягом двох місяців. Далі планується реконструкція будівлі зі збереженням профілю кінотеатру.
Підприємець розповідає, що «Космос» був спроєктований як типовий кінотеатр у багатьох містах СРСР. Тому перед тим, як купувати будівлю, Бородайко поцікавився, як реконструювали такі ж заклади в інших містах.
«Зараз міняється формат кінотеатрів, роблять менші зали, більш компактні. Я досліджував долю таких об’єктів у країнах колишнього союзу, і всі ці об’єкти реконструювали. В основному зберігали профіль діяльності, але додавалися заклади харчування, паркінги, підвищували енергоефективність», – розповідає Бородайко.
Підприємець зазначає, що вже залучив архітекторів, які готують проєкт реконструкції.
«Вони готують пропозиції, з якими ми будемо йти до міської влади. Кінотеатр буде збережений. Добудови не буде. На першому поверсі працюватиме кінотеатр. Другий поверх плануємо відвести під заклади харчування – фастфуди, ресторани. Місце там гарне, тобто воно має працювати і приносити дохід», – каже Костянтин Бородайко.
За його словами, реконструкція будівлі займе не менше року.
«Треба упорядкувати питання з землею, розібратися з мережами, привести туди спеціалістів, щоби зробили експертні висновки по споруді. Треба копати і досліджувати фундамент. Треба вивчати, які там потужності і по електроенергії, який там стан мереж водопостачання, каналізації… То десь займе як мінімум рік», – каже підприємець.
Кінотеатр “Космос” відкрили ще в далекому 1963 році. Свого часу Тарас Зень оцифрував відео з події відкриття: