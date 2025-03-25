“Добудови не буде”: новий власник “Космосу” планує зберегти кінотеатр. ВІДЕО

Будівлю кінотеатру «Космос» в Івано-Франківську викупив підприємець Костянтин Бородайко. Власник планує реконструювати будівлю та зберегти кінотеатр. Про це Костянтин Бородайко розповів КУРСу.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Згідно з угодою, будівлю кінотеатру попередні власники мають передати Бородайкові протягом двох місяців. Далі планується реконструкція будівлі зі збереженням профілю кінотеатру.

Підприємець розповідає, що «Космос» був спроєктований як типовий кінотеатр у багатьох містах СРСР. Тому перед тим, як купувати будівлю, Бородайко поцікавився, як реконструювали такі ж заклади в інших містах.

«Зараз міняється формат кінотеатрів, роблять менші зали, більш компактні. Я досліджував долю таких об’єктів у країнах колишнього союзу, і всі ці об’єкти реконструювали. В основному зберігали профіль діяльності, але додавалися заклади харчування, паркінги, підвищували енергоефективність», – розповідає Бородайко.

Підприємець зазначає, що вже залучив архітекторів, які готують проєкт реконструкції.

«Вони готують пропозиції, з якими ми будемо йти до міської влади. Кінотеатр буде збережений. Добудови не буде. На першому поверсі працюватиме кінотеатр. Другий поверх плануємо відвести під заклади харчування – фастфуди, ресторани. Місце там гарне, тобто воно має працювати і приносити дохід», – каже Костянтин Бородайко.

За його словами, реконструкція будівлі займе не менше року.

«Треба упорядкувати питання з землею, розібратися з мережами, привести туди спеціалістів, щоби зробили експертні висновки по споруді. Треба копати і досліджувати фундамент. Треба вивчати, які там потужності і по електроенергії, який там стан мереж водопостачання, каналізації… То десь займе як мінімум рік», – каже підприємець.

Кінотеатр “Космос” відкрили ще в далекому 1963 році. Свого часу Тарас Зень оцифрував відео з події відкриття: