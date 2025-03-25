На Франківщині вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола

Сьогодні, 25 березня, минає 26-а річниця загибелі Героя України, видатного політичного і громадського діяча В’ячеслава Чорновола.
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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицька міська рада
До пам’ятника провідника українського національно-демократичного визвольного руху поклали квіти.
Довідково:
В’ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на автошляху Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль лідера «РУХу» врізався в КамАЗ із причепом, що розвертався посеред шосе. Українці вважають цю автокатастрофу спланованим вбивством. Адже політик загинув за півроку до президентських виборів, маючи високі шанси на перемогу.