На Франківщині вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола

Сьогодні, 25 березня, минає 26-а річниця загибелі Героя України, видатного політичного і громадського діяча В’ячеслава Чорновола.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицька міська рада

До пам’ятника провідника українського національно-демократичного визвольного руху поклали квіти.

Довідково:

В’ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на автошляху Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль лідера «РУХу» врізався в КамАЗ із причепом, що розвертався посеред шосе. Українці вважають цю автокатастрофу спланованим вбивством. Адже політик загинув за півроку до президентських виборів, маючи високі шанси на перемогу.