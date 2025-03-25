В Івано-Франківську представили нового в.о. начальника податкової служби області

Виконувачем обов’язків начальника Головного управління ДПС в Івано-Франківській області призначено Віктора Яцишина

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Повідомляє пресслужба ДПС в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

Сьогодні, 25 березня 2025 року, в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області відбулося представлення Віктора Яцишина як виконувача обов’язків начальника. Відповідно до наказу Голови ДПС України Руслана Кравченка від 25 березня № 566-о, на Яцишина Віктора Антоновича покладено виконання обов’язків керівника ГУ ДПС.

Хвилиною мовчання колектив вшанував пам’ять працівників податкової служби Олега Гбура та Богдана Чорного, які віддали своє життя захищаючи Україну.

Під час наради Віктор Яцишин окреслив основні напрями своєї діяльності на посаді. Він наголосив, що важливими завданнями залишаються не лише забезпечення стабільного наповнення бюджету, а й сприяння податковій культурі серед громадян та бізнесу, зміцнення довіри до податкової служби і забезпечення ефективного виконання податкової політики.