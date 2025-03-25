До міста не зверталися з питанням реконструкції – Марцінків про перебудову кінотеатру “Космос”

“Сьогодні з медіа дізнались про закриття кінотеатру «Космос» і про викуп приміщення. Зауважу, що до міста не зверталися з питанням реконструкції. А процеси купівлі-продажу нерухомого майна не погоджуються з міською владою.

Але я проти будь-якої забудови на цьому місці. Тримаємо руку на пульсі і повідомлятимемо громадськість про деталі”, – йдеться у дописі