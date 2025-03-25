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Диван на коліщатках в темній вітальні

До міста не зверталися з питанням реконструкції – Марцінків про перебудову кінотеатру “Космос”

Автор: Оксана Марушкевич
25/03/2025 19:35
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Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків поділився думками щодо закриття кінотеатру “Космос” та подальшої його долі.

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Про це мер написав на своїй сторінці у Facebook, пише Правда.іф

“Сьогодні з медіа дізнались про закриття кінотеатру «Космос» і про викуп приміщення. Зауважу, що до міста не зверталися з питанням реконструкції. А процеси купівлі-продажу нерухомого майна не погоджуються з міською владою.

Але я проти будь-якої забудови на цьому місці. Тримаємо руку на пульсі і повідомлятимемо громадськість про деталі”, – йдеться у дописі