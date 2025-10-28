Відомий український кардіохірург і трансплантолог, кандидат медичних наук Василь Белейович, розпочав постійну роботу в Центральній міській клінічній лікарні.

За 20 років практики він провів сотні складних операцій та врятував понад 2000 пацієнтів із важкими вадами серця, діляться на facebook-сторінці медзакладу.

Свій професійний шлях лікар починав у найкращих медичних установах країни: працював завідувачем відділення трансплантації серця і кардіохірургії в Інституті хірургії та трансплантології ім. Шалімова, а також дитячим кардіохірургом в Інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова.

Василь Белейович має міжнародний досвід – проходив стажування у клініках Німеччини, Греції та США (зокрема, у Massachusetts General Hospital, Гарвардська медична школа).

«Я з дитинства знав, що буду хірургом. Коли лікар врятував мені життя, я зрозумів, що хочу присвятити себе саме цьому — рятувати інших», – розповідає Василь Белейович.

Сьогодні лікар активно впроваджує мініінвазивні методи операцій, які дозволяють уникати розтину грудної клітки та значно скорочують період відновлення пацієнтів.

Крім того, фахівець володіє технологіями трансплантації серця і легень, що відкриває нові можливості для пацієнтів ЦМКЛ — тепер вони можуть отримати необхідну допомогу без виїзду в інші регіони чи країни.

«У операційній я не відчуваю влади — лише відповідальність. Кожна людина унікальна, і навіть досвід не гарантує прогнозу. У такі моменти я відчуваю, що нам допомагають вищі сили», – ділиться лікар.

Василь Белейович зізнається, що ніколи не шкодував про свій вибір.