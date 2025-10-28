Вівторок в Івано-Франківську, як завжди, починається з інспекції міста.

Учасники бойових дій та родини військових просили облаштувати спортивний майданчик для дітей на Галицькій, 126. Мер міста Руслан Марцінків та його заступники приїхали подивитися, як все зробили.

Також поруч на Галицькій, 124 розпочинають ремонт двору біля гуртожитку.