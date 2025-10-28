У Рожнятові суд визнав винним місцевого жителя у систематичному домашньому насильстві над власним сином — людиною з інвалідністю ІІ групи.

Чоловік неодноразово ображав сина нецензурними словами, погрожував йому, виганяв з дому та застосовував фізичну силу.

За даними слідства, випадки насильства тривали з грудня 2023 по квітень 2024 року, попри попередні судові рішення та заборонні приписи.

Суд встановив, що батько перебував на обліку як “кривдник”, однак не зробив висновків і продовжував конфлікти, часто у стані алкогольного сп’яніння.

Потерпілий неодноразово звертався до поліції, а факти насильства підтверджено відео- та аудіозаписами, експертизами та свідченнями.

Вироком Рожнятівського суду чоловіка засудили до 200 годин громадських робіт.

Крім того, суд зобов’язав його пройти тримісячну програму для кривдників, спрямовану на корекцію поведінки.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів.