Українські військові ліквідували Василя Марзоєва, командира взводу 108-го парашутно-десантного полку рф та сина російського генерала.

У пресслужбі ГУР розповіли, що 15 жовтня під час аеророзвідки поблизу села Плавни Василівського району Запорізької області розвідники виявили позицію операторів ворожих дронів.

За отриманими координатами було завдано точного удару керованою авіаційною бомбою. Внаслідок удару ліквідовано кілька окупантів, серед яких – лейтенант Василь Марзоєв.

ГУР зазначає, що загиблий є сином генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу росії.

Офіцер, за даними української розвідки, причетний до воєнних злочинів проти мирного населення на тимчасово окупованій території Херсонської області.