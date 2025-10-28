У Хмельницькому вибух зруйнував частину багатоповерхівки

У Хмельницькому 28 жовтня в житловому будинку стався вибух, що зруйнував частину будівлі та призвів до поранення п’ятьох людей.

Про це повідомили ДСНС та управління Нацполіції у Хмельницькій області.

За попередньою інформацією, у будинку стався вибух побутового газу. Серед постраждалих є одна дитина, одна людина може перебувати під завалами.

Також відомо, що через вибух частково зруйновано 9 квартир, ще 15 – пошкоджено.