У Хмельницькому вибух зруйнував частину багатоповерхівки

Автор: Олег Мамчур
Рятувальники біля зруйнованого житлового будинку
У Хмельницькому 28 жовтня в житловому будинку стався вибух, що зруйнував частину будівлі та призвів до поранення п’ятьох людей.

Про це повідомили ДСНС та управління Нацполіції у Хмельницькій області.

За попередньою інформацією, у будинку стався вибух побутового газу. Серед постраждалих є одна дитина, одна людина може перебувати під завалами.

Також відомо, що через вибух частково зруйновано 9 квартир, ще 15 – пошкоджено.

«На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто «Пункт незламності» та пункт для надання психологічної допомоги», – повідомили у ДСНС.

