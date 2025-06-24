У Франківському парку в лебедя повискубували пір’я. ФОТО

У лебедя-шипуна, що в міському парку ім. Т. Шевченка, хтось повискубував пір’я на крилах.

Про це повідомила в соцмережі орнітологиня Наталія Пріяткіна.

“Ну що я можу сказати? Варвари. Дзвінок від Руслана Василюк, директорки КП, і ми вже обговорюємо отруєння птаха, бо він виглядає хворим. А насправді – жорстоке поводження з тваринами – стаття адміністративного Кодексу України. У вихідні підгодівля хлібом і пшоном, а зараз банальне знущання. Уявіть, що у вас виривають одночасно весь чуб – ну, це по відчуттях щось таке. Птахи і так покалічені, інакше б мешкали у дикій природі. Мені реально соромно і страшно, що є такі бездушні люди серед нас у такий час”, – йдеться у повідомленні.