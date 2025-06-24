На Прикарпатті знову палять суху траву. ФОТО

15 пожеж, у тому числі й у лісі, влаштували на Прикарпатті палії за добу
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Загальна площа, охоплена вогнем, становила 4 086 м², повідомляють в обласній ДСНС.
В області 23 червня працювали 11 рейдових груп. У ході перевірок склали 1 адмінпротокол та провели 109 профілактичних бесід.
До речі, від початку року за фактами спалювання сухої рослинності в Івано-Франківській області склали 131 адмінпротокол.
Спалювання сухої рослинності заборонене, наголошують надзвичайники. Порушення тягне за собою штраф від 3 060 до 6 120 грн.