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15 пожеж, у тому числі й у лісі, влаштували на Прикарпатті палії за добу Загальна площа, охоплена вогнем, становила 4 086 м², повідомляють в обласній ДСНС. В області 23 червня працювали 11 рейдових груп. У ході перевірок склали 1 адмінпротокол та провели 109 профілактичних бесід. До речі, від початку року за фактами спалювання сухої рослинності в Івано-Франківській області склали 131 адмінпротокол. Спалювання сухої рослинності заборонене, наголошують надзвичайники. Порушення тягне за собою штраф від 3 060 до 6 120 грн.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті знову палять суху траву. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
24/06/2025 12:32
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15 пожеж, у тому числі й у лісі, влаштували на Прикарпатті палії за добу

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Загальна площа, охоплена вогнем, становила 4 086 м², повідомляють в обласній ДСНС.

В області 23 червня працювали 11 рейдових груп. У ході перевірок склали 1 адмінпротокол та провели 109 профілактичних бесід.

Пожежа в траві на природному ландшафті.

До речі, від початку року за фактами спалювання сухої рослинності в Івано-Франківській області склали 131 адмінпротокол.

Спалювання сухої рослинності заборонене, наголошують надзвичайники. Порушення тягне за собою штраф від 3 060 до 6 120 грн.

Пожежник управляє дроном на лісовій місцевості.