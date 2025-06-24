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У Калуші насмерть збили 84-річного велосипедиста. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші насмерть збили 84-річного велосипедиста. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
24/06/2025 12:10
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У понеділок, 23 червня, близько 15:38 у Калуші сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 

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Унаслідок аварії загинув 84-річний місцевий мешканець, який керував велосипедом. Водія мотоцикла з травмами доставили до лікарні, пише Правда.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.