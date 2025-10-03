ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську 4 жовтня на дві години перекриють центральні вулиці: в чому причина

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 03/10/2025 13:00
У Франківську 4 жовтня на дві години перекриють центральні вулиці: в чому причина
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Через проведення благодійної естафети “Біжу за ЗСУ” 4 жовтня в середмісті Івано-Франківська тимчасово обмежать рух.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на Facebook-сторінці патрульної поліції, передає Правда.

Дорогу перекриють з 14:00 до 16:00. Рух обмежать на таких вулицях:

  • Андрія Мельника;
  • Незалежності;
  • Богдана Лепкого;
  • Степана Бандери.

“Просимо жителів та гостей міста поставитися з розумінням та взаємоповагою”, — йдеться у дописі.

СХОЖІ НОВИНИ