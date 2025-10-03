У Франківську 4 жовтня на дві години перекриють центральні вулиці: в чому причина

Через проведення благодійної естафети “Біжу за ЗСУ” 4 жовтня в середмісті Івано-Франківська тимчасово обмежать рух.

Про це повідомили на Facebook-сторінці патрульної поліції, передає Правда.

Дорогу перекриють з 14:00 до 16:00. Рух обмежать на таких вулицях:

Андрія Мельника;

Незалежності;

Богдана Лепкого;

Степана Бандери.