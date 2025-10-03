ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську через недотримання дистанції зіткнулись чотири автівки. ФОТО

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 03/10/2025 12:28
На вулиці Галицькій трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів.

За попередньою інформацією, 34-річна водійка Ford не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з Renault Duster, пише Правда.

Від удару Renault врізався в інший автомобіль тієї ж марки, який, своєю чергою, зіткнувся з Mazda.

На щастя, у результаті аварії ніхто не постраждав. Водночас усі чотири авто отримали механічні пошкодження.

На водійку Ford патрульні склали протокол за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).

