Франківські викладачі та студенти пройшли навчання у Барселонському Університеті мистецтв

Автор: Любов Семанишин:Час публікації: 03/10/2025 12:20
Група студентів у Інституті Мистецтв Барселони
Викладачі та студенти спеціальності «Перфомативне мистецтво», ОПП «Сучасна хореографія» Наталія Чашечнікова, Христина Мартинюк, Тамара Костич, Олександра Братівник, Аліса Мушинська (1 курс), Уляна Торопова (1 курс) пройшли навчання з сучасної хореографії у Барселонському Університеті мистецтв, інформує Правда.іф.

Навчальна програма включала практикуми з танцю контемпорарі (викладачі Ihsan Ruston та Sara Colomino), джаз танцю (викладач Matew Caputo) та музичного театру (викладач Chantal Carey).

Навчальна програма Dance World Cup Golden Ticket реалізована в рамках меморандуму про співпрацю Університету Короля Данила та світової танцювальні організації DWC. До участі в цій програмі запрошені кращі хореографи та танцівники світу, що показали найвищі результати на світовій першості 2025 року в Іспанському Бургосі.

«Участь у навчальній програмі DWC Golden Tickets в Барселонському інституті мистецтв – це унікальна можливість для викладачів поповнити свій арсенал знань та методик найновітнішими хореографічним прийомами, обмінятися досвідом з колегами з усього світу. А студенти мають можливість пройти майстер-класи у світових зірок хореографії, які викладають у найпрестижніших європейських вишах та працюють артистами і хореографами в передових лондонських театрах. Ми дуже цінуємо цю співпрацю і завжди стараємося на максимум використати такі ексклюзивні можливості! Адже сучасна хореографія невпинно розвивається і йти в ногу з часом – це запорука успіху як наших викладачів, так і студентів», – розповідає викладачка Фахового коледжу УКД Наталія Чашечнікова.

