Прикордонники затримали водіїв з Прикарпаття, які ховали ухилянтів в автобусах. ФОТО

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 03/10/2025 11:56
Прикордонники затримали водіїв з Прикарпаття, які ховали ухилянтів в автобусах. ФОТО
Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили канал незаконного переправлення людей у сховках автобусів.

Водії ховали людей у конструктивних порожнинах рейсових автобусів, аби обійти прикордонний контроль, повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Прикордонники затримали водіїв з Прикарпаття, які ховали ухилянтів в автобусах за кордон

За даними слідства, жителі Івано-Франківщини, працюючи водіями автобусів, організували незаконний «бізнес». Вони перевозили клієнтів за винагороду від 8 до 10 тисяч доларів США з кожного в конструктивних особливостях автобусів.

У результаті обшуків вилучили два автобуси, мобільні телефони та чорнові записи. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Наразі їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

