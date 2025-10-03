Винуватець ДТП у Яремче, де загинуло двоє людей, отримав 7 років тюрми

25 вересня Яремчанський міський суд виніс вирок у справі водія, який нетверезим врізався в електроопору. В цій аварії в Яремче загинуло двоє людей.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Як ідеться в матеріалах суду, аварія сталася 1 березня цього року на вулиці Свободи в місті Яремче.

Обвинувачуваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо Ford Mondeo. Тоді надворі дощило, водій не впорався з керуванням і допустив занос авто за межі дороги. Там машина врізалася в стовп електропередач, а далі перекинулася на дах.

У результаті аварії пасажирка авто отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому лівої ключиці. Пасажир помер на місці події від закритої травми живота у вигляді розриву печінки. Ще один пасажир отримав черепно-мозкову травму, від якої помер у лікарні.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений пояснив суду, що того дня випивав зі знайомим на роботі, «бо було «пущення», заходив піст і вони вирішили випити алкоголь». Приблизно о 17.00-17.30 прийшов інший знайомий і просив відвезти його на орендовану ним квартиру. Він відмовлявся, але згодом погодився.

Квартира, куди він їх віз, знаходиться на відстані приблизно 1 км. Проїхавши приблизно 500-700 метрів від роботи, відчув, що задню частину автомобіля заносить, відчув удар і втратив свідомість. Прийшов до себе, коли на місці ДТП були працівники надзвичайної служби, далі його доставили до лікарні, де він і дізнався, що хлопці померли.

Зазначив, що в той день він не планував нікуди їхати, мав приїхати батько і забрати їх.

Суд ухвалив визнати його винним та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років.