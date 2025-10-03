Під час обміну полоненими додому повертається прикарпатець Володимир Пугач

Під час обміну військовополоненими до родини села Підвиння Рогатинської громади повертається прикарпатець Володимир Пугач.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про добру звістку повідомили в Рогатинській міській раді.

Прикарпатець народився другого липня 1996 року. Він з села Підвиння. Володимир Пугач, одружившись, проживав у Львівській області.

“У селі на нього чекає бабуся, сестри, родина, які весь цей час жили в очікуванні, з вірою в порятунок рідної людини”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, другого жовтня між Україною та росією відбувся черговий обмін полоненими — додому повернулися 185 військових і 20 цивільних людей.