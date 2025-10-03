ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 03/10/2025 11:04
Під час обміну полоненими додому повертається прикарпатець Володимир Пугач
Під час обміну військовополоненими до родини села Підвиння Рогатинської громади повертається прикарпатець Володимир Пугач.

Про добру звістку повідомили в Рогатинській міській раді.

Прикарпатець народився другого липня 1996 року. Він з села Підвиння. Володимир Пугач, одружившись, проживав у Львівській області.

“У селі на нього чекає бабуся, сестри, родина, які весь цей час жили в очікуванні, з вірою в порятунок рідної людини”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, другого жовтня між Україною та росією відбувся черговий обмін полоненими — додому повернулися 185 військових і 20 цивільних людей.

