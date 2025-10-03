ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Жоден правоохоронець ще не спіймав порушників на самокатах у центрі Франківська, — Марцінків

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 03/10/2025 10:52
Жоден правоохоронець ще не спіймав порушників на самокатах у центрі Франківська, — Марцінків
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Попри обіцяну винагороду, правоохоронці досі не оштрафували жодного водія електросамоката чи скутера, який порушує правила руху в центральній частині Івано-Франківська.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це міський голова Руслан Марцінків повідомив під час етеру на ТРК “Вежа”, пише Галка.

Нагадаємо, міський голова заявив, що перші три екіпажі поліції, які оштрафують порушників, отримають грошову винагороду — по 20 тисяч гривень. Кошти мають надати мер і партнери.

ДО ТЕМИ: В Івано-Франківську оголосили полювання на самокатчиків-порушників

СХОЖІ НОВИНИ