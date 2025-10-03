Жоден правоохоронець ще не спіймав порушників на самокатах у центрі Франківська, — Марцінків

Попри обіцяну винагороду, правоохоронці досі не оштрафували жодного водія електросамоката чи скутера, який порушує правила руху в центральній частині Івано-Франківська.

Про це міський голова Руслан Марцінків повідомив під час етеру на ТРК “Вежа”, пише Галка.

Нагадаємо, міський голова заявив, що перші три екіпажі поліції, які оштрафують порушників, отримають грошову винагороду — по 20 тисяч гривень. Кошти мають надати мер і партнери.

ДО ТЕМИ: В Івано-Франківську оголосили полювання на самокатчиків-порушників