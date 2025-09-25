ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківську оголосили полювання на самокатчиків-порушників
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську оголосили полювання на самокатчиків-порушників

Автор: Ігор Василик
25/09/2025 08:26
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Мер Івано-Франківська оголосив нагороду місцевим поліцейським, які упіймають перших порушників у центральній зоні міста, де рух електросамокатів та іншого схожого транспорту наразі є забороненим, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ефір голови територіальної громади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Премія 20 тисяч гривень

Руслан Марцінків пообіцяв виплатити по 20 тисяч премії екіпажам франківської патрульної поліції (або іншим правоохоронцям), які складуть три перші протоколи на порушників “пішохідної зони” у центрі Івано-Франківська.

СХОЖІ НОВИНИ