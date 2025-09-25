В Івано-Франківську оголосили полювання на самокатчиків-порушників

Мер Івано-Франківська оголосив нагороду місцевим поліцейським, які упіймають перших порушників у центральній зоні міста, де рух електросамокатів та іншого схожого транспорту наразі є забороненим, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ефір голови територіальної громади.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Премія 20 тисяч гривень
Руслан Марцінків пообіцяв виплатити по 20 тисяч премії екіпажам франківської патрульної поліції (або іншим правоохоронцям), які складуть три перші протоколи на порушників “пішохідної зони” у центрі Івано-Франківська.