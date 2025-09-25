Сьогодні у Калуші прощатимуться із артилеристом Ярославом Хромеєм

Гірка звістка облетіла Калуську громаду. На 58-му році життя помер ветеран російсько-української війни Ярослав Хромей.

Про це повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда, пише Правда.

За його словами, Ярослав Хромей брав участь в Операції об’єднаних сил з 2019 по 2022 рік. Боронив країну у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила на Лисичанському напрямку. Там отримав контузії.

Лікувався, переніс кілька операцій.

З березня 2022 року боєць воював у складі 107-ї реактивної артилерійської бригади. За станом здоров’я у жовтні 2024 році демобілізувався.

Чин похорону відбудеться 25 вересня о 13:00 годині у соборі Святих Землі Української.

Ярослава Хромея поховають на міському кладовищі у Калуші.