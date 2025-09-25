ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого танкіста-"едельвейса" Руслана Кварцяного
Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого танкіста-“едельвейса” Руслана Кварцяного

Автор: Ігор Василик
25/09/2025 08:04
Знову сумні вісті продовжують надходити до Отинійської селищної територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

У середу 24 вересня, на центральній площі селища, відбулася церемонія прощання громади із загиблим захисником України — Русланом Святославовичем Кварцяним, який понад 2,5 роки вважався зниклим безвісти.

Воював з часів АТО

Руслан Кварцяний народився 12 серпня 1977 року у багатодітній родині в селі Хоросно Сідлищенського старостинського округу. Здобув освіту в Отинійському професійному ліцеї енергетичних технологій, служив у Збройних Силах, працював, створив сім’ю. Був учасником АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення знову став до лав оборонців Батьківщини.

Герой воював у складі легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» — бригади, що стала символом незламності українського війська. Виконував обов’язок механіка-водія танкового взводу, брав участь у найзапекліших боях, двічі був поранений, отримав контузію. У 2022 році відзначений нагородою «За бойову звитягу», йдеться на офіційній сторінці громади..

У лютому 2023 року зник безвісти поблизу села Спірне Донецької області. Довгі місяці родина та громада чекали його повернення, вірили в диво. Та лише у травні 2025 року під час репатріації тіл ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя.

10 вересня 2025 року рідні отримали остаточне сповіщення про його смерть.

Ця війна завдала страшного удару по родині Кварцяних — адже ще у вересні 2023 року безвісти зник, а згодом у січні 2025 року було підтверджено загибель брата Руслана — Віталія. Таким чином, одна родина втратила відразу двох синів-захисників України.

Після прощання громади тіло Героя вирушило до рідного дому в село Сідлище, вул. Робітнича, 4.

У четвер 25 вересня о 10:00 годині — чин похорону героя.

Отинійська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Кварцяного. Його відвага, вірність і жертовність назавжди залишаться прикладом любові до Батьківщини. Вічна пам’ять і слава Герою!

В Отинійській громаді попрощались із загиблим захисником Русланом Кварцяним. ФОТО
Люди на похороні з жовто-блакитним прапором.
Церемонія прощання з труною, вкритою українським прапором.
Захід біля пам'ятника з українським прапором та людьми
Військові несуть труну, покриту прапором України.

