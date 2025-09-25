ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
1 літак, 4 засоби ППО та майже 1000 орків - втрати окупантів за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

1 літак, 4 засоби ППО та майже 1000 орків – втрати окупантів за минулу добу

Автор: Ігор Василик
25/09/2025 07:43
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.09.25.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Втрати окупантів:

  • особового складу / personnel – близько / about 1105490 (+940) осіб / persons
  • танків / tanks – 11201 (+0) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23287 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33133 (+38) од
  • РСЗВ / MLRS – 1501 (+5) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1222 (+4) од
  • літаків / aircraft – 426 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 63235 (+415)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62736 (+120)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3975 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Оновлено/UPD: За уточненою інформацією до втрат ворога додано 1 літак

Оцінка втрат противника Збройними Силами України.

СХОЖІ НОВИНИ