1 літак, 4 засоби ППО та майже 1000 орків – втрати окупантів за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.09.25.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Втрати окупантів:
- особового складу / personnel – близько / about 1105490 (+940) осіб / persons
- танків / tanks – 11201 (+0) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23287 (+2) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33133 (+38) од
- РСЗВ / MLRS – 1501 (+5) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1222 (+4) од
- літаків / aircraft – 426 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 63235 (+415)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62736 (+120)
- спеціальна техніка / special equipment – 3975 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!
Оновлено/UPD: За уточненою інформацією до втрат ворога додано 1 літак