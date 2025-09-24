Сьогодні звільненому з полону Андрію Бінику з Калуша виповнилося 23 роки

15 липня Калуська громада на Івано-Франківщині зустріла звільненого з полону Андрія Біника, тоді хлопець зняв своє фото, яке було тут розміщене півтора місяця.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Вікна.



Зустріч відбулася на Алеї віри та надії — місці, що стало символом тривожного очікування, надії та молитви. Тут встановлено банери зі світлинами Героїв, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Серед світлин — і портрет Андрія Біника.

Військовослужбовець був приємно здивований такою зустріччю. Казав, що не сумнівався, що його громада найкраща.

“Емоції неймовірні. Я дуже щасливий, що так багато людей зібралось. Дуже радий був зняти свій портрет — то зворушливий момент. Тепер знаю, що мого фото там немає. Поки що не можу сказати, що з ним зроблю, але точно нікуди більше вішати не буду”, — зазначив захисник.

Андрія Біника звільнили з полону 9 червня 2025 року майже після чотирьох місяців перебування у неволі.

Пізніше «Вікна» спілкувались з його мамою Тетяною Олександрівною, котра розповіла про очікування та готування на зустріч улюбленого торта сина «Наполеона», а через кілька тижнів жінка зустрілась з сином у Вінниці.

24 вересня Андрієві Бінику виповнилося 23 роки.