Справу розслідує СБУ: стали відомі деякі деталі нападу на Калуський ТЦК. ВІДЕО

22 вересня група невідомих людей напала на Калуський районний ТЦК та СП, що на Івано-Франківщині.

Троє військовозобов’язаних, які там перебували, втекли. Нападники вибили двері та вікна у будівлі.

Деталі в сюжеті Суспільного:

Нагадаємо, 22 вересня, близько 18.30, невідомі напали на Калуський районний ТЦК та СП — втекли троє військовозобов’язаних.

Група невідомих розбила вікна та двері приміщення, яке має відношення до Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та всі відповідні правоохоронні органи.

Під закладом упродовж кількох годин перебувала доволі велика кількість людей, які вимагали припинити використовувати приміщення не за призначенням та відпустити всіх, кого туди доставили впродовж дня. З людьми спілкувалися представники поліції.

Серед присутніх були зокрема і люди з бойовим досвідом, які закликали присутніх розходитись.

У коментарі “Суспільному” пресофіцерка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович зазначила, що військовослужбовці районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки не постраждали. Обійшлося без травм, але є збитки, адже нападники вибили вікна та двері.

Як розповіла речниця Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області Марія Римар, слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Військовослужбовці припускають, що це була найзухваліша втеча військовозобов’язаних, пише ТСН.

У соцмережах з’явилося відео, автор якого стверджує, що на ньому зафільмовано саме той момент, коли виходять військовозобов’язані.

За різними оцінками, на прилеглій території зібралися близько 15-20 людей, одні з яких були спостерігачами, а четверо людей вчинили протиправні дії — пошкодили вікна та двері. Їхні особи встановлюються слідством, їм загрожує кримінальна відповідальність. Крім того, не виключається, що відповідальність буде передбачена і для тих військовозобов’язаних, які залишили приміщення після того, як невстановлені особи надали їм можливість вийти, — повідомило поінформоване джерело у Силах оборони.

На уточнювальне запитання про те, чи затримані ті, хто пошкодив двері та вікна приміщення, надавши можливість вийти військовозобов’язаним, та чи були нападники родичами військовозобов’язаних, правоохоронці утримались від відповіді.