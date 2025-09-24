На Прикарпатті розшукали заблукалих грибників

23 вересня о 13:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві поблизу села Ценжів Івано-Франківського району заблукали мати з сином.

На пошук людей негайно вирушили гірські рятувальники, які уже о 14:39 виявили громадянку 1941 року народження та її сина 1969 року народження і супроводили їх до населеного пункту, пише Правда.

Рятувальники Прикарпаття нагадують, перед походом до лісу: