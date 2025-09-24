ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті розшукали заблукалих грибників
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті розшукали заблукалих грибників

Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 21:35
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

23 вересня о 13:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві поблизу села Ценжів Івано-Франківського району заблукали мати з сином.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

На пошук людей негайно вирушили гірські рятувальники, які уже о 14:39 виявили громадянку 1941 року народження та її сина 1969 року народження і супроводили їх до населеного пункту, пише Правда.

Рятувальники Прикарпаття нагадують, перед походом до лісу:

  • повідомляйте рідних про свій маршрут та орієнтовний час повернення;
  • обов’язково беріть із собою заряджений телефон і павербанк;
  • майте при собі аптечку, запас води, харчів та необхідне спорядження.
  • одягайте яскравий одяг та запамʼятовуйте орієнтири.

СХОЖІ НОВИНИ