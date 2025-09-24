У Калуші зустріли воїна Ярослава Гелема, який був понад два роки у полоні. ВІДЕО

Сьогодні Калуська громада нарешті зустріла свого Захисника, який повернувся з полону — Ярослава Гелема.

На захист рідної Батьківщини Ярослав став добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. У ворожому полоні Воїн пробув 25 місяців, інформує Правда.

Увесь цей час мама, Галина Гелем, була переконана, що син обов’язково повернеться. Родина трималася разом і жила з думкою про те, що Ярославу знадобиться їхня підтримка. За час полону мати відправила Ярославові низку листів, з яких до сина дійшли лише три. Проте навіть ці кілька послань стали для нього надзвичайно цінними.

Від Ярослава ж не було жодних новин. Лише у березні 2025 року пані Галина отримала першу звістку про нього.

У рідну Україну хоробрий та незламний Захисник повернувся 24 серпня, у День Незалежності! А вже сьогодні ми мали велику честь зустрічати його в рідному Калуші!

Про свої плани на майбутнє 34-річний Захисник наразі не говорить, адже прагне спершу їх здійснити. Він ділиться лише тим, що протягом усього часу в полоні найчастіше думав про рідний дім і повернення до нього. Саме ці думки давали йому сили. Велику підтримку відчував і завдяки молитвам усіх, хто вірив у його визволення.

Після обміну Ярослав уже пройшов частину реабілітації, однак процес відновлення триватиме й надалі. Безумовно ми робитимемо все можливе, щоб сприяти йому у адаптації до цивільного життя. Допомагатимуть наші спеціалісти сектору ветеранської політики управління соціального захисту та фахівці із супроводу ветеранів.

Сьогодні зустріч Ярослава з громадою стала особливою подією. Рідні, друзі, побратими та мешканці Калуша зібралися, щоб привітати його. Для нашого Захисника було надзвичайно приємно відчути теплоту, щирість і численність цієї зустрічі. Ярослав здійснив символічний і надзвичайно зворушливий крок — зняв зі стенду шеврон зі своїм іменем серед іменних шевронів зниклих безвісти та полонених Захисників. Цей момент став промовистим знаком того, що очікування й надія не були марними. Калуська громада дякує Ярославові, який, попри всі випробування, зберіг силу духу та повернувся! – каже голова громади Андрій Найда.

Ярослав Гелем – вже другий Воїн із Калуської громади, який, дякувати Богу, живим повернувся з ворожого полону. 15 липня ми зустрічали нашого Захисника Андрія Біника.