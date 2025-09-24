На Донеччині загинув військовий з Пасічнянської громади Андрій Максімко

Захищаючи нашу державу від російської орди в районі населеного пункту Андріївка-Клевцове Волноваського району Донецької області загинув 40-річний військовослужбовець з Пасічнянської громади Андрій Максімко.

Про це повідомив очільник Пасічнянської громади Андрій Гунда, інформує Правда.

Сумна звістка в яку до останнього не хотілося вірити!!! До останньої хвилини сподівалися, що найгірше це неправда, а військовослужбовець отримав тільки поранення! Проте сьогодні офіційно прийшла звістка, що ворог нещадно забрав життя ще одного нашого Героя!!!