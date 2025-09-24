ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Донеччині загинув військовий з Пасічнянської громади Андрій Максимко
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Донеччині загинув військовий з Пасічнянської громади Андрій Максімко

Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 20:41
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Захищаючи нашу державу від російської орди в районі населеного пункту Андріївка-Клевцове Волноваського району Донецької області загинув 40-річний військовослужбовець з Пасічнянської громади Андрій Максімко.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомив очільник Пасічнянської громади Андрій Гунда, інформує Правда.

Сумна звістка в яку до останнього не хотілося вірити!!! До останньої хвилини сподівалися, що найгірше це неправда, а військовослужбовець отримав тільки поранення! Проте сьогодні офіційно прийшла звістка, що ворог нещадно забрав життя ще одного нашого Героя!!!

Час та дату приїзду траурного кортежу, а також місце та дату похорону повідомлять, як тільки стане відомо.

Український солдат на сільській стежці з автоматом

СХОЖІ НОВИНИ