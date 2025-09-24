ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Отинійській громаді попрощались із загиблим захисником Русланом Кварцяним. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 20:15
Сьогодні Отинійська громада у скорботі. На центральній площі селища, відбулося прощання громади із загиблим захисником України — Русланом Святославовичем Кварцяним.

Про це пише Правда з посиланням на повідомлення громади у Фейсбуці.

Руслан народився 12 серпня 1977 року у багатодітній родині в селі Хоросно Сідлищенського старостинського округу.

Здобув освіту в Отинійському професійному ліцеї енергетичних технологій, служив у Збройних Силах, працював, створив сім’ю. Був учасником АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення знову став до лав оборонців Батьківщини.

Військові несуть труну, покриту прапором України.
Захід біля пам'ятника з українським прапором та людьми

Воював у складі легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» — бригади, що стала символом незламності українського війська. Виконував обов’язок механіка-водія танкового взводу, брав участь у найзапекліших боях, двічі був поранений, отримав контузію. У 2022 році відзначений нагородою «За бойову звитягу».

У лютому 2023 року зник безвісти поблизу села Спірне Донецької області. Довгі місяці родина та громада чекали його повернення, вірили в диво. Та лише у травні 2025 року під час репатріації тіл ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя. 10 вересня 2025 року рідні отримали остаточне сповіщення про його смерть.

Церемонія прощання з труною, вкритою українським прапором.
Люди на похороні з жовто-блакитним прапором.
Похорон з військовими, чоловік несе портрет.

Ця війна завдала страшного удару по родині Кварцяних — адже ще у вересні 2023 року безвісти зник, а згодом у січні 2025 року було підтверджено загибель брата Руслана — Віталія. Таким чином, одна родина втратила відразу двох синів-захисників України.

Після прощання громади тіло Героя вирушило до рідного дому в село Сідлище, вул. Робітнича, 4. Завтра о 10:00 — чин похорону.

