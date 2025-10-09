У Франківську батьки та вчителі ліцею №19 просять владу залишити початкову школу

Івано-Франківська міська рада на наступній сесії може затвердити план формування мережі ліцеїв у громаді. Попередньо питання обговорили на засіданні депутатської комісії з питань гуманітарної політики, що відбулося 8 жовтня.

Головна дискусія точилася навколо майбутнього 19-го ліцею, батьки якого виступили проти реорганізації, побоюючись втрати початкової школи, пише КУРС.

Заступниця міського голови Вікторія Дротянко нагадала, що освітня реформа розпочалася у 2017 році та має завершитися у 2027-му. Саме тоді старша школа має функціонувати окремо від початкової, охоплюючи 10-12 класи.

«2025 рік – це останній рік, коли ми маємо подати остаточний план мережі ліцеїв, адже від цього залежить державне фінансування Якщо це рішення не прийняти, то уряд закриє всі виплати субвенції на фінансування шкіл», – пояснила Дротянко.

Проєкт рішення передбачає формування мережі з семи ліцеїв, що мають забезпечити повну загальну середню освіту (10–12 класи) після завершення реформи у 2027 році.

До цієї мережі увійдуть:

Науковий ліцей імені Миколи Сабата (ІІ-ІІІ ст.) Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей імені Івана Пулюя (ІІ-ІІІ ст.) Ліцей імені Романа Шухевича (ІІ-ІІІ ст.) Ліцей №2 (ІІ-ІІІ ст.) Ліцей №5 (І-ІІІ ст.) Ліцей №19 (ІІ-ІІІ ст.) Ліцей №25 (ІІ-ІІІ ст.)

Ліцеї імені Сабата та Пулюя не мають початкової школи і вже мають підтверджений статус наукових. Як пояснила Дроятянко, ліцей №5 залишиться закладом І-ІІІ ступенів, оскільки має міжнародний договір, який дозволяє здійснювати освітню діяльність на всіх рівнях. Ліцей №25 також збереже початкову ланку, оскільки для молодших класів заплановано збудувати окреме приміщення. Інші ліцеї із запланованої мережі з 2027 року початкові класи не набиратимуть.

Найбільше обговорень на комісії викликало питання реорганізації ліцею №19, розташованого на вулиці Хоткевича, 56. На засідання комісії прийшли батьки та вчителі

Вчителька початкових класів Наталія Наконечна назвала реорганізацію ліцею «непрофесійним рішенням влади».

«Конституція України гарантує освіту у кожній дитині. А тут порушується навіть фізичний доступ до освіти. У нас спальний район. Наші батьки не мають змогу возити дітей по місті. Тому ми дуже просимо і маємо пропозицію взяти на доопрацювання це питання щодо 19-го ліцею», – зазначила вчителька.

Депутат Стефан Магас запропонував провести додаткову нараду за участю міського голови, представників департаменту освіти та батьків та дати чітку відповідь, де будуть вчитися діти початкових класів, та вирішити питання працевлаштування вчителів. Магас також зазначив, що міська рада має виділити гроші на ремонт приміщення ліцею, який останні роки фінансувався за залишковим принципом.

«Не буду пропонувати зняти це питання, але мені би хотілося, щоб це питання було обговорено ширше, щоб ми зняли всю напругу та дали людям вичерпні відповіді. На мій погляд, реформа 19-го ліцею – це його шанс на друге життя. І якщо ми підійдемо до цього серйозно, це буде величезний плюс для 19-го ліцею і взагалі подальшому для освіти в цьому мікрорайоні», – зазначив Магас.

Дротянко запевнила батьків, що діти, які вчаться у початкових класах у ліцеї №19, зможуть цю школу закінчити. Зміни торкнуться лише тих учнів, які підуть до школи з 2027 року. Також вона обіцяла працевлаштувати всіх вчителів, які можуть залишитися без роботи через реорганізацію ліцею.

Остаточне рішення щодо ліцею №19 має прийняти Івано-Франківська міська рада 10 жовтня.