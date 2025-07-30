У Франківську чоловік перерізав собі шию, його госпіталізували

На лінію «102» надійшло повідомлення про ймовірну спробу самогубства в супермаркеті Івано-Франківська на вулиці Мазепи

Про це передає Правда ІФ з посиланням на поліцію Франківщини

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Близько 16:10 на лінію «102» надійшло повідомлення від очевидців події про те, що в одному із супермаркетів на вулиці Мазепи чоловік умисно наніс собі тілесне ушкодження. За попередньою інформацією, чоловік ножицями пошкодив собі ділянку шиї, ймовірно — сонну артерію.

На місце події негайно прибули медики екстреної допомоги та слідчо-оперативна група поліції. Потерпілого госпіталізували — наразі йому надається необхідна медична допомога.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Титульне фото ілюстративне