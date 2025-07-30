Точка перетину: як гуманітарії в ІФНТУНГ змінюють підхід до технологій і управління

А ви знали, що в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу можна здобути гуманітарну освіту? Як гуманітарні спеціальності реалізуються в ІФНТУНГ, і чим саме цей досвід вирізняється з-поміж інших?

Гуманітарні спеціальності в технічному університеті — це не просто адаптація класичних дисциплін до нового середовища, а цілком особлива освітня екосистема. Безперечно, підготовка філологів, документознавців, фахівців із публічного управління й національної безпеки в умовах технічного ЗВО має свої акценти. Тут гуманітарна освіта тісно переплетена з технологічним контекстом, орієнтована на практичну міждисциплінарність і адаптована до потреб техногенного суспільства.

На відміну від класичних (педагогічних чи гуманітарних) університетів, де гуманітарні науки є ядром, у технічному ЗВО вони стають містком між технічним фахом і суспільною відповідальністю, між технологією й людиною. Це формує унікальне освітнє середовище, де студенти не лише вивчають теорію, а й вчаться мислити на перетині сфер, комунікувати з інженерами, розуміти цифрові процеси, застосовувати знання в інформаційному бізнесі чи публічному управлінні.

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу готує фахівців за такими актуальними спеціальностями й освітніми програмами:

В 13 Спеціальність «Бібліотечна, інформаційна та архівна справа» Бакалаври ОПП «Докуменознавство та інформаційна діяльність» Магістри ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» В 11 Спеціальність «Філологія» Бакалавр/магістр, ОПП «Германські мови та літератури, переклад включно, перша англійська». D 4 Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» Бакалавр/магістр, ОПП «Публічне управління та адміністрування» К3 Спеціальність «Національні безпека» Бакалавр, ОППНаціональна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

5 причин, чому варто обрати Інститут гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ

Можливість здобути гуманітарну освіту в технічному ЗВО

Сучасні спеціальності та актуальні освітні програми

Інноваційні технології та методи навчання

Постійна співпраця з роботодавцями

Затребуваність випускників інституту на ринку праці

Переваги навчання в Інституті гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ:

Вміння аналізувати та опрацьовувати інформацію

Здатність проектувати та створювати документно-інформаційні продукти, ресурси та послуги

Вивчення права та систем електронного документообігу

Здатність адмініструвати соціальні мережі, використовувати технології PR та займатися контент-менеджментом

Володіння двома іноземними мовами на найвищому професійному рівні (можливість викладання в закладах освіти)

Забезпечення інформаційного супроводу в економіці, науці, техніці, юриспруденції, освіті та культурі шляхом перекладу різножанрових текстів іноземною та державною мовами

Робота в органах державної влади та місцевого самоврядування

Вирішення складних завдань та практичних проблем публічного управління в умовах євроінтеграції нашої держави

Формування системи захисних механізмів України

Управління протидією ризиків та загроз національній безпеці, в тому числі інформаційній

Набуття практичного досвіду завдяки стажуванню в силових структурах.

Чому навчання в Інституті гуманітарної підготовки та державного управління ФНТУНГ унікальне?

До послуг студентів і слухачів – навчальний корпус із добре оснащеними технічними засобами аудиторіями, сучасний комп’ютерний клас з підключенням до мережі Інтернет. Методичне забезпечення складають найновіші посібники, підручники, аудіо- та відеоматеріали, значна частина яких розроблена у провідних західних університетах. Силами професорсько-викладацького складу проводяться наукові дослідження, викладачі кафедр інституту є авторами навчальних посібників, підручників, методичних розробок. Студенти займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у наукових конференціях, готують спільні з викладачами публікації. Серед питань, над якими інститут зосереджує нині увагу – вдосконалення структури та змісту гуманітарної підготовки майбутніх фахівців, органічне поєднання усієї науково-педагогічної діяльності з історією, культурою та традиціями України, патріотичне виховання, пошук та формування механізму управління гуманітарними процесами у ЗВО, підвищення ефективності вивчення іноземних мов, зокрема англійської. Загалом, Інститут здійснює підготовку фахівців нової формації, які є конкурентоспроможними на ринку праці, можуть організувати взаємодію в галузі інформаційних технологій, встановити партнерські взаємовідносини з органами державної влади та бізнесу, представниками ділових і політичних кіл зарубіжних країн, гнучко реагувати на зміни в соціальній, економічній та культурній сферах, забезпечити реалізацію функцій держави відповідно до вимог сьогодення.

Практична підготовка – основа навчання в Інституті гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ

Стажування та практика на провідних підприємствах регіону, в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також за кордоном. Набуття практичного досвіду завдяки стажуванню в силових структурах. Вдосконалення рівня володіння іноземними мовами (залучення до проведення занять волонтерів Корпусу Миру Посольства США в Україні). Можливості працевлаштування випускників та студентів старших курсів завдяки партнерським взаємовідносинам ІГПДУ з органами публічного управління та бізнесу.

Студентське життя вирує!

Інститут здійснює запровадження нової концепції виховання студентства шляхом розробки та формування ефективної моделі взаємовідносин викладача та студента, розвитку студентського самоврядування, створення належних умов для навчання, праці та відпочинку тощо.

Навчально-виховний процес в інституті спрямований не лише на здобуття знань, але й на забезпечення можливості інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості. Розвиток лідерських якостей, реалізація здібностей студентів в художній самодіяльності, спорті та студентських організаціях є вкрай важливим елементом виховання сучасної особистості.