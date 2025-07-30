У середу у Франківську та по всіх великих містах заплановані протести проти закону про обмеження повноважень САП та НАБУ

Всеукраїнські протести за скасування закону №4555 про обмеження процесуальних прав САП та НАБУ заплановані сьогодні 30 липня у всіх великих містах, у тому числі і у обласному центрі Прикарпаття місті Івано-Франківську, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Сьогодні, 30 липня, о 20.00 годині, в Івано-Франківську та інших містах України відбудуться масові мирні акції протесту з вимогою скасувати закон №14555 (законопроект №12414), який, на думку активістів, знищує незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП.

Чому протестують?

Законопроект №12414, ухвалений Верховною Радою 22 липня, підпорядковує НАБУ і САП Генеральному прокурору, що суперечить принципам незалежності антикорупційної інфраструктури. Того ж дня закон оперативно підписав президент Володимир Зеленський — попри обурення з боку громадськості, експертного середовища, міжнародних партнерів та Єврокомісії.

Івано-Франківськ долучається до протесту

О 20:00 на площі перед Івано-Франківською ОДА розпочнеться акція протесту, яка відбуватиметься одночасно з мітингами у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах. У Львові, наприклад, збір запланований біля площі Шевченка о 19:30.

Основні вимоги учасників протесту:

Повне скасування закону №4555 ;

; Ухвалення альтернативного законопроєкту (№13531 або президентського №13533), який відновлює незалежність НАБУ і САП;

(№13531 або президентського №13533), який відновлює незалежність НАБУ і САП; Виконання публічної обіцянки Президента , який пообіцяв виправити ситуацію на найближчому засіданні парламенту (заплановане на 31 липня);

, який пообіцяв виправити ситуацію на найближчому засіданні парламенту (заплановане на 31 липня); Призначення директора Бюро економічної безпеки на основі результатів відкритого конкурсу.

Що кажуть організатори?

Центр протидії корупції закликав громадян виходити на вулиці:

«Ми вимагаємо від Верховної Ради ухвалити закон, який повністю скасовує №12414. Президент Зеленський пообіцяв виправити ситуацію — ми нагадаємо йому про ці обіцянки».

Також у ЦПК прокоментували появу альтернативного президентського законопроєкту №13533, зареєстрованого 24 липня, як реакцію на громадське обурення.

Увага: можливі провокації

СБУ та ГУР застерігають, що ворожі агенти можуть використати протести для дестабілізації ситуації всередині країни. Організатори акцій закликають учасників дотримуватись мирного формату, дисципліни та правил громадської безпеки.

Чому це важливо?

Організатори наголошують: