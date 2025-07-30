В Івано-Франківську у нетверезого чоловіка виявили гранату

У Івано-Франківську у чоловіка виявили ймовірно вибухонебезпечний предмет (гранату)
Про це передає Правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини
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Близько 17 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що нетверезий чоловік може мати при собі вибухонебезпечний предмет. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.
Під час огляду у чоловіка поліцейські виявили предмет, схожий на гранату. Задля безпеки громадян територію оперативно огородили, чоловіка затримали.
На місці працюють фахівці-вибухотехніки.
Усі обставини інциденту встановлюються. Деталі згодом.
Поліція Прикарпаття закликає громадян бути уважними та обережними. У разі виявлення підозрілих предметів – не торкайтеся їх і негайно повідомляйте на лінію 102.
Титульне фото ілюстративне