В Івано-Франківську у нетверезого чоловіка виявили гранату

У Івано-Франківську у чоловіка виявили ймовірно вибухонебезпечний предмет (гранату)

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

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Близько 17 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що нетверезий чоловік може мати при собі вибухонебезпечний предмет. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Під час огляду у чоловіка поліцейські виявили предмет, схожий на гранату. Задля безпеки громадян територію оперативно огородили, чоловіка затримали.

На місці працюють фахівці-вибухотехніки.

Усі обставини інциденту встановлюються. Деталі згодом.

Поліція Прикарпаття закликає громадян бути уважними та обережними. У разі виявлення підозрілих предметів – не торкайтеся їх і негайно повідомляйте на лінію 102.

Титульне фото ілюстративне