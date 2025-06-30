У Франківську дев’ять чергових садків приймають дітей військових та працюючих батьків

В Івано-Франківську працюють дев’ять чергових дитячих садочків, де можуть перебувати діти, чиї обидва батьки працюють, а також діти родин учасників бойових дій.

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Про це в етері «Західного полюса» розповів міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

«Відвідати чергові садочки можуть діти, у яких обоє батьків працюють, а також діти учасників бойових дій, родин загиблих чи зниклих безвісти», — зазначив мер.

До переліку чергових садочків входять: «Калиненька», «Калинова Сопілка», «Сонечко», «Ромашка», «Троянда», «Карпатська Казка», «Кобзарик», «Ластівка» та «Вишиванка».

Мер також наголосив, що такі садочки розташовані в різних мікрорайонах міста, що робить їх доступними для більшості сімей.