«Укрнафта» под руководством Сергея Корецкого: как государственная компания стала прибыльной

После перехода «Укрнафты» под контроль государства в конце 2022 года перед компанией встала задача — стабилизировать деятельность и вывести ее на новый уровень эффективности. Возглавил трансформацию менеджер с опытом в частном секторе — Сергей Корецкий.

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Как сообщают на сайте Mignews.com.ua, его назначение стало знаковым — впервые «Укрнафту» возглавил управленец, не связанный с нефтегазовой отраслью или государственными структурами. Ранее Корецкий работал в топливном ритейле (сеть АЗС WOG) и развивал ресторанный бренд Idealist.

С приходом нового руководства компания начала управленческую перестройку. Была пересмотрена структура, внедрены механизмы повышения ответственности, усилен контроль затрат, запущена модернизация объектов. Управленческая команда подбиралась по принципу профессионализма и эффективности.

Среди приоритетов «Укрнафты» — запуск новых буровых программ, развитие инвестиционных проектов, обновление сети АЗС и повышение прозрачности процессов.

Результаты не заставили себя ждать. За 10 месяцев 2023 года «Укрнафта» получила 20 млрд гривен чистой прибыли — один из рекордных показателей в истории компании. В 2024 году финансовая стабильность сохраняется, предприятие активно отчисляет налоги и дивиденды в государственный бюджет.

Пример «Укрнафты» доказывает, что при грамотном подходе и современном менеджменте даже государственная компания может быть прибыльной и эффективно развиваться.