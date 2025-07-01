У Франківську зупинили п’яного водія, який хотів втекти від патрульних

Водія притягнули до адміністративної відповідальності.

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Про це інформують в патрульній поліції Івано-Франківської області.

На вулиці Незалежності патрульні помітили автомобіль “Kia”, водій якого проїхав перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора. Патрульні, увімкнувши проблискові маячки, подали кермувальнику звуковий сигнал для зупинки транспортного засобу. Водій, проігнорувавши законну вимогу патрульних, намагався втекти, та, був зупинений.

Спілкуючись з 38-річним водієм, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти огляд на стан сп’яніння.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу) та за ст. 122 (Проїзд на заборонений червоний сигнал світлофора) КУпАП.