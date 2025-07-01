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Втрати росіян за добу склали 970 військових, три танки та 36 артсистем, — Генштаб ЗСУ
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Втрати росіян за добу склали 970 військових, три танки та 36 артсистем, — Генштаб ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
01/07/2025 07:54
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Втрати російських окупантів за минулу добу склали 970 військових, три танки та 36 артилерійських систем.

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Про це у неділю, 1 липня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1020980 (+970) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10983 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 22928 (+6)
  • артилерійських систем ‒ 29754 (+36)
  • РСЗВ ‒ 1427 (0)
  • засоби ППО ‒ 1190 (0)
  • літаків ‒ 420 (0)
  • гелікоптерів ‒ 340 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42940 (+144)
  • крилаті ракети ‒ 3436 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53696 (+103)
  • спеціальна техніка ‒ 3921 (0)
Втрати противника станом на 01.07.2025, Україна