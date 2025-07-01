Втрати росіян за добу склали 970 військових, три танки та 36 артсистем, — Генштаб ЗСУ

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 970 військових, три танки та 36 артилерійських систем.

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Про це у неділю, 1 липня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно становлять: