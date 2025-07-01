Забруднювали повітря: “залізнична пекарня” відшкодує майже три мільйони гривень

Суд ухвалив рішення про відшкодування понад 2,8 млн грн за шкоду довкіллю.

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Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Карпатського округу.

Господарський суд Івано-Франківської області повністю задовольнив позов Державної екологічної інспекції Карпатського округу до Товариства з обмеженою відповідальністю «Залізнична пекарня» щодо відшкодування шкоди, заподіяної наднормативними викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суд постановив стягнути з відповідача 2 821 003,51 грн на користь Державної екологічної інспекції Карпатського округу. Вказані кошти мають перерахувати до фонду охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади.

Крім того, суд зобов’язав ТОВ «Залізнична пекарня» сплатити 42 315,05 грн судового збору.

Рішення суду набирає законної сили після завершення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляцію не подадуть. У разі подання скарги — після відповідного рішення суду апеляційної інстанції.