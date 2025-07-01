Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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1 липня – День архітектури України;
– 120 років від дня народження Василя Кархута (1905-1980), видатного фітотерапевта, лікаря, громадського діяча, уродженця с. Марківці Тисменицького району (нині Тисменицької міської територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.