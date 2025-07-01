Погода на Івано-Франківщині на перший день липня

1 липня 2025 року в Івано-Франківській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську — 23-25° тепла. По області прогнозують 20-25° тепла. У високогір’ї Карпат — 12-17° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.