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Погода на Івано-Франківщині на перший день липня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині на перший день липня

Автор: Олег Мамчур
01/07/2025 09:19
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1 липня 2025 року в Івано-Франківській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську — 23-25° тепла. По області прогнозують 20-25° тепла. У високогір’ї Карпат — 12-17° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.