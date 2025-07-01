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З Івано-Франківська на фронт передали пульти для управління дронами
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З Івано-Франківська на фронт передали пульти для управління дронами

Автор: Олег Мамчур
01/07/2025 09:49
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56 пультів для керування FPV-дронами з Івано-Франківська передали для бійців 427 окремого полку безпілотних систем “Рарог”.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Це ще один реалізований проєкт “Бюджету участі”! Дякуємо військовим і не зупиняємо допомогу”, – пише мер.

Довідково: FPV-дрон (First Person View) – це дрон, який передає відео в реальному часі з камери, встановленої на борту, на спеціальні окуляри або екран пілота. Це створює ефект “польоту від першої особи”, ніби ти сам знаходишся на борту дрона.