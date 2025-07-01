З Івано-Франківська на фронт передали пульти для управління дронами

56 пультів для керування FPV-дронами з Івано-Франківська передали для бійців 427 окремого полку безпілотних систем “Рарог”.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Це ще один реалізований проєкт “Бюджету участі”! Дякуємо військовим і не зупиняємо допомогу”, – пише мер.

Довідково: FPV-дрон (First Person View) – це дрон, який передає відео в реальному часі з камери, встановленої на борту, на спеціальні окуляри або екран пілота. Це створює ефект “польоту від першої особи”, ніби ти сам знаходишся на борту дрона.