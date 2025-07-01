“Пробій” запланував п’ять спарингів під час літнього міжсезоння

Під час літньої підготовки до старту у Першій лізі НК “Пробій” проведе п’ять спарингів.

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Перший з них зіграємо вже наступного тижня, а саме 2 липня у Волочиську проти “Агробізнеса”, пише Правда з посиланням на пресслужбу клубу.

Другий збір підопічні Володимира Ковалюка відкриють 7 серпня спарингом з одеським “Чорноморцем” у Львові.

12-го числа зустрінуться з представником Другої ліги “Скалою 1911” зі Стрия, а за чотири дні запланований контрольний матч з “Феніксом-Маріуполем”.

Заключний спаринг “пробійці” проведуть 19-го серпня. Суперник наразі уточнюється.

До Вашої уваги розклад контрольних матчів НК “Пробій” під час літнього міжсезоння:

02.07.2025 (середа)*

м. Волочиськ, стадіон “Юність”

“Агробізнес” Волочиськ – НК “Пробій” Городенка

07.07.2025 (понеділок)

м. Львів

“Чорноморець” Одеса – НК “Пробій” Городенка

12.07.2025 (субота)

місце проведення матчу уточнюється

“Скала 1911” Стрий – НК “Пробій” Городенка

16.07.2025 (середа)

місце проведення матчу уточнюється

НК “Пробій” Городенка – ФСК “Фенікс-Маріуполь”

19.07.2025 (субота)

суперник та місце проведення матчу уточнюється

* – час початку матчів буде повідомлено додатково