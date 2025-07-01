“Пробій” запланував п’ять спарингів під час літнього міжсезоння

Під час літньої підготовки до старту у Першій лізі НК “Пробій” проведе п’ять спарингів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Перший з них зіграємо вже наступного тижня, а саме 2 липня у Волочиську проти “Агробізнеса”, пише Правда з посиланням на пресслужбу клубу.
Другий збір підопічні Володимира Ковалюка відкриють 7 серпня спарингом з одеським “Чорноморцем” у Львові.
12-го числа зустрінуться з представником Другої ліги “Скалою 1911” зі Стрия, а за чотири дні запланований контрольний матч з “Феніксом-Маріуполем”.
Заключний спаринг “пробійці” проведуть 19-го серпня. Суперник наразі уточнюється.
До Вашої уваги розклад контрольних матчів НК “Пробій” під час літнього міжсезоння:
02.07.2025 (середа)*
м. Волочиськ, стадіон “Юність”
“Агробізнес” Волочиськ – НК “Пробій” Городенка
07.07.2025 (понеділок)
м. Львів
“Чорноморець” Одеса – НК “Пробій” Городенка
12.07.2025 (субота)
місце проведення матчу уточнюється
“Скала 1911” Стрий – НК “Пробій” Городенка
16.07.2025 (середа)
місце проведення матчу уточнюється
НК “Пробій” Городенка – ФСК “Фенікс-Маріуполь”
19.07.2025 (субота)
суперник та місце проведення матчу уточнюється
* – час початку матчів буде повідомлено додатково