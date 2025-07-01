У Калуській громаді оголошено триденну жалобу

У Калуській громаді у зв’язку із втратою на війні трьох захисників 1, 2 та 3 липня оголошено днями жалоби

Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

Сержант Володимир Тепчук, командир 1-го інженерного відділення 1-го інженерного взводу 1-ї інженерної роти однієї з військових частин, відданий військовій присязі на вірність українського народу, на превеликий жаль, помер 25 червня 2025 року.

Молодший сержант Назарій Мельник тривалий час вважався зниклим безвісти. 30 червня надійшло офіційне повідомлення про загибель, в якому йдеться, що життя Героя обірвалося 6 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Молодший сержант Назар Багрій, командир стрілецького відділення, загинув 17 червня 2025 року під час бойового завдання на Запорізькому напрямку

Жалоба триватиме від сьогодні, 1 липня, до четверга, 3 липня, включно.

Про зустріч та похорон Героїв буде повідомлено додатково.