ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Герої України: Володимир, Назар, Назарій. Вічна пам'ять.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуській громаді оголошено триденну жалобу

Автор: Оксана Марушкевич
01/07/2025 10:52
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Калуській громаді у зв’язку із втратою на війні трьох захисників 1, 2 та 3 липня оголошено днями жалоби

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

Сержант Володимир Тепчук, командир 1-го інженерного відділення 1-го інженерного взводу 1-ї інженерної роти однієї з військових частин, відданий військовій присязі на вірність українського народу, на превеликий жаль, помер 25 червня 2025 року.

Молодший сержант Назарій Мельник тривалий час вважався зниклим безвісти. 30 червня надійшло офіційне повідомлення про загибель, в якому йдеться, що життя Героя обірвалося 6 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Молодший сержант Назар Багрій, командир стрілецького відділення, загинув 17 червня 2025 року під час бойового завдання на Запорізькому напрямку

Жалоба триватиме від сьогодні, 1 липня, до четверга, 3 липня, включно.

Про зустріч та похорон Героїв буде повідомлено додатково.