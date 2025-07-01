У Франківську презентували виставку людей з ментальною інвалідністю. ФОТО

У неділю, 29 червня, у просторі “Поле” презентували виставку “Почуй мене”, над створенням якої працювали люди з ментальною інвалідністю.

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Захід організувала майстерня “Друзі” спільноти святого Егідія, пише Репортер.

Організаторка виставки Оксана Білоус каже, авторами картин є люди з інвалідністю з різних куточків України.

Це люди з геріатричного пансіонату, яких ми привозимо в майстерню раз у тиждень. Це наші друзі з Києва, яких спільнота евакуювала й зараз вони проживають в будинках підтриманого проживання. Також – наші друзі, які живуть у сім’ях і приходять самостійно, – говорить Оксана. – Художньої освіти, напевне, ні в кого немає. Але в майстерні ми вчимося висловлювати себе та свої думки через мистецтво.

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На виставці представили 20 картин. Серед них і робота “Кіт”, авторкою якої є учасниця спільноти Оксана Протас. Жінка каже, натхнення малювати з’явилося завдяки друзям, які приїхали з Києва.

Я бачила, як вони гарно малювали, і мені теж захотілося, – говорить Оксана. – Мені дуже подобаються світлі кольори та цей жовтий фон. І я люблю зелений колір. Він у мене пов’язаний з весною, з тим, як ростуть трави, дерева. Тому я вирішила використати ці кольори у своїй картині “Кіт”. І вважаю, що вони тут досить доречні.

Оксана Протас розповідає, що є частиною спільноти з 2020 року. Каже, приходить до спільноти, щоб допомагати людям схожим на неї. А ще – тут завжди надихають і підтримують.

Теж для мене важливо, щоб нас почули. Почули те, що ми відчуваємо, наші враження, наше бачення того, що ми переживаємо зараз. І я щиро вдячна, що нас так гарно приймають і у нас є можливість зробити виставку, – говорить жінка.

Учасниця спільноти святого Егідія Ірина Немерецька раніше жила в геріатричному пансіонаті на Київщині. Проте у 2022 році її евакуювали. Відтоді жінка живе у Франківську. Щочетверга Ірина ходить малювати в майстерню “Друзі”.

Я давно малюю. І в пансіонаті малювала, і зараз малюю. Сюжети моїх картин не про війну – вони радісні. Небо, трава, сонце, – говорить Ірина. – Малюю, бо це заспокоює. Також я ще роблю листівки своїми руками й дарую їх хорошим людям.

Організаторка Оксана Білоус каже, виставкою хочуть більше заявити про людей з ментальною інвалідністю й наголосити на тому, що вони можуть бути активними членами суспільства.