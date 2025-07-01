У Франківську стартує безкоштовний курс із правил дорожнього руху — готуватимуть до іспиту і не тільки

У Франківську відкрили набір на безоплатний курс із вивчення правил дорожнього руху.

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Заняття допоможуть не лише тим, хто готується складати іспит у сервісному центрі МВС, а й досвідченим водіям, які хочуть освіжити знання і бути в курсі останніх змін у ПДР. Курс включає 20 занять.

Цим поділилися організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр. У команді кажуть: у програмі не буде сухої теорії — лише практичні поради, розбір складних ситуацій і підтримка на кожному етапі.

«Ми хочемо, щоб водії у Франківську — і майбутні, і досвідчені — почувалися впевнено за кермом. Навіть одна помилка на дорозі може коштувати життя, тож розуміння ПДР — це не про галочку в посвідченні, а про безпеку і відповідальність», — розповідає директорка освітнього хабу Оксана Кузьменко.

Курс включає 20 інтенсивних занять з викладачем автошколи. Містяни можуть обрати групу, зручну для навчання:

Вечірні заняття (17:00) – ідеально для тих, хто хоче вивчати ПДР після роботи

Вихідний формат (11:00) – для тих, у кого будні зайняті, а вихідні

Навчатимуть теорії ПДР у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безоплатна — достатньо доєднатися до чату за цим посиланням.

З усіх питань можна звернутися за номером +38 067 276 14 01.