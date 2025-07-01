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Рятувальники допомагають корові вибратися з ями
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В Івано-Франківському районі рятувальники з колодязя витягнули корову

Автор: Оксана Марушкевич
01/07/2025 12:15
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Ямницькі рятувальники врятували свійську тварину, яка впала в колодязь .

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

1 липня до рятувальників надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в колодязь впала корова.

Самостійно витягнути корову не вдалось, тому звернувся по допомогу.

Подія трапилась в селі Сілець, Ямницької ТГ, Івано-Франківського району.

На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання опустилися у колодязь і витягли тварину на поверхню.

Рятувальник спускається в яму зі спорядженням
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