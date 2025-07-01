В Івано-Франківському районі рятувальники з колодязя витягнули корову

Ямницькі рятувальники врятували свійську тварину, яка впала в колодязь .

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

1 липня до рятувальників надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в колодязь впала корова.

Самостійно витягнути корову не вдалось, тому звернувся по допомогу.

Подія трапилась в селі Сілець, Ямницької ТГ, Івано-Франківського району.

На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання опустилися у колодязь і витягли тварину на поверхню.