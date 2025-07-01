В Івано-Франківському районі рятувальники з колодязя витягнули корову

Ямницькі рятувальники врятували свійську тварину, яка впала в колодязь .
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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.
1 липня до рятувальників надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в колодязь впала корова.
Самостійно витягнути корову не вдалось, тому звернувся по допомогу.
Подія трапилась в селі Сілець, Ямницької ТГ, Івано-Франківського району.
На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання опустилися у колодязь і витягли тварину на поверхню.