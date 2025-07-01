На Івано-Франківщині відбувся благодійний крафтовий ярмарок фермерської продукції. ФОТОРЕПОРТАЖ

У межах святкування Дня фермера на території історико-релігійного центру «Гора над Дністром» організували крафтовий ярмарок фермерської продукції, який об’єднав учасників із різних громад Прикарпаття.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук
Уся продукція — автентична, натуральна, зроблена з любов’ю до землі та в дусі українських традицій.
– Косівський район — сири, м’ясні вироби, квас, вишиванки, сувеніри
– Верховинський район — витримані сири від сироварні
– Коломийський район — равликова продукція
– Бурштинська громада — домашня випічка, хліб, смаколики
– Козині ферми з Тлумаччини — сири у вакуумному пакуванні та в банках
– Виробники з Івано-Франківська — авторські прикраси, домашні солодощі
– Малинові господарства — варення, джеми, подарункові набори
– Гончарі — керамічні вироби та майстер-класи для дітей і дорослих.
“Особливо цінним є те, що ярмарок мав благодійну мету — збір коштів на автомобіль і зарядну станцію для 91-го окремого протитанкового батальйону ЗСУ, який тримає оборону на покровському напрямку”, – зазначає очільниця області.