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Керамічні вироби на ярмарку під навісом
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині відбувся благодійний крафтовий ярмарок фермерської продукції. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
01/07/2025 12:28
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У межах святкування Дня фермера на території історико-релігійного центру «Гора над Дністром» організували крафтовий ярмарок фермерської продукції, який об’єднав учасників із різних громад Прикарпаття.

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Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук 

Уся продукція — автентична, натуральна, зроблена з любов’ю до землі та в дусі українських традицій.

Свою продукцію представили:

– Косівський район — сири, м’ясні вироби, квас, вишиванки, сувеніри

– Верховинський район — витримані сири від сироварні

– Коломийський район — равликова продукція

– Бурштинська громада — домашня випічка, хліб, смаколики

– Козині ферми з Тлумаччини — сири у вакуумному пакуванні та в банках

– Виробники з Івано-Франківська — авторські прикраси, домашні солодощі

– Малинові господарства — варення, джеми, подарункові набори

– Гончарі — керамічні вироби та майстер-класи для дітей і дорослих.

“Особливо цінним є те, що ярмарок мав благодійну мету — збір коштів на автомобіль і зарядну станцію для 91-го окремого протитанкового батальйону ЗСУ, який тримає оборону на покровському напрямку”, – зазначає очільниця області.

Жінка спостерігає за дітьми на гончарному колі.
Люди на вуличному ринку з їжею.
Банки з продуктами на столі, равликова ферма
Сир у скляних банках з кришками на столі.
Банки з малиновим варенням на столі.
Люди на відкритому ярмарку напоїв на вулиці
Традиційні українські ковбаси та сири на ярмарку.
Жінки обговорюють сири на ярмарку в вишиванках
Дівчинка вчиться гончарству з майстром на природі.
Люди оглядають вироби на ярмарку народних промислів.
Люди у вишиванках на ярмарку під відкритим небом.
Люди на ринку дегустують сири