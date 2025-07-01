На Івано-Франківщині відбувся благодійний крафтовий ярмарок фермерської продукції. ФОТОРЕПОРТАЖ

У межах святкування Дня фермера на території історико-релігійного центру «Гора над Дністром» організували крафтовий ярмарок фермерської продукції, який об’єднав учасників із різних громад Прикарпаття.

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Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук

Уся продукція — автентична, натуральна, зроблена з любов’ю до землі та в дусі українських традицій.

Свою продукцію представили:

– Косівський район — сири, м’ясні вироби, квас, вишиванки, сувеніри

– Верховинський район — витримані сири від сироварні

– Коломийський район — равликова продукція

– Бурштинська громада — домашня випічка, хліб, смаколики

– Козині ферми з Тлумаччини — сири у вакуумному пакуванні та в банках

– Виробники з Івано-Франківська — авторські прикраси, домашні солодощі

– Малинові господарства — варення, джеми, подарункові набори

– Гончарі — керамічні вироби та майстер-класи для дітей і дорослих.