На Житомирщині встановили пам’ятний знак прикарпатському пілоту Степану Тарабалці

У Волицькій громаді Житомирської області відкрито та освячено пам’ятний знак на місці загибелі льотчика франківської 114 бригади тактичної авіації, Героя України майора Степана Тарабалки.

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Пише Правда.іф з посиланням на 114 бригаду тактичної авіації

Степан загинув 13 березня 2022 року в небі над Житомирщиною, під час бойового вильоту. Його винищувач було уражено російською ракетою. До останнього він залишався вірним присязі та захищав українське небо.

Вшанувати памʼять Героя приїхали його рідні, побратими з 114 бригади та жителі громади. Разом вони схилили голови перед подвигом, який назавжди залишиться в історії нашої боротьби.

Ініціатором встановлення пам’ятного знаку став староста села Івниця — Олександр Гончаренко.

Особливо важливо: на створення пам’ятного знаку не було витрачено жодної копійки з місцевого бюджету. Це — повністю ініціатива та підтримка небайдужих мешканців громади.