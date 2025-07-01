ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Жінка на колінах перед меморіалом з квітами.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Житомирщині встановили пам’ятний знак прикарпатському пілоту Степану Тарабалці

Автор: Оксана Марушкевич
01/07/2025 13:00
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Волицькій громаді Житомирської області відкрито та освячено пам’ятний знак на місці загибелі льотчика франківської 114 бригади тактичної авіації, Героя України майора Степана Тарабалки.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на 114 бригаду тактичної авіації

Степан загинув 13 березня 2022 року в небі над Житомирщиною, під час бойового вильоту. Його винищувач було уражено російською ракетою. До останнього він залишався вірним присязі та захищав українське небо.

Вшанувати памʼять Героя приїхали його рідні, побратими з 114 бригади та жителі громади. Разом вони схилили голови перед подвигом, який назавжди залишиться в історії нашої боротьби.

Ініціатором встановлення пам’ятного знаку став староста села Івниця — Олександр Гончаренко.

Особливо важливо: на створення пам’ятного знаку не було витрачено жодної копійки з місцевого бюджету. Це — повністю ініціатива та підтримка небайдужих мешканців громади.

Пам'ятник біля українського прапора і квіти, поле.
Люди в формі з квітами на вулиці.
Чоловік у піджаку на вулиці, день сонячний.
Військовий кладе квіти до меморіалу
Чоловік у військовій формі перед українським прапором.
Металевий уламок лежить на землі серед трави.
Жінка тримає букет троянд на відкритому повітрі.
Пам'ятник герою з квітами