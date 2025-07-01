На Житомирщині встановили пам’ятний знак прикарпатському пілоту Степану Тарабалці

У Волицькій громаді Житомирської області відкрито та освячено пам’ятний знак на місці загибелі льотчика франківської 114 бригади тактичної авіації, Героя України майора Степана Тарабалки.
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Пише Правда.іф з посиланням на 114 бригаду тактичної авіації
Степан загинув 13 березня 2022 року в небі над Житомирщиною, під час бойового вильоту. Його винищувач було уражено російською ракетою. До останнього він залишався вірним присязі та захищав українське небо.
Вшанувати памʼять Героя приїхали його рідні, побратими з 114 бригади та жителі громади. Разом вони схилили голови перед подвигом, який назавжди залишиться в історії нашої боротьби.
Ініціатором встановлення пам’ятного знаку став староста села Івниця — Олександр Гончаренко.
Особливо важливо: на створення пам’ятного знаку не було витрачено жодної копійки з місцевого бюджету. Це — повністю ініціатива та підтримка небайдужих мешканців громади.